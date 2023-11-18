Беременную с тяжелым осложнением доставили в роддом Волгограда на вертолете

В перинатальный центр №2 в Волгограде вертолетом доставили 20-летнюю жительницу Котельниковского района. Как сообщили V102.RU в облздраве, молодой женщине потребовалась экстренная эвакуация из-за грозного осложнения, которое развилось у нее на 35-ой неделе беременности.

Тяжелая форма преэклампсии, как поясняют специалисты, угрожает жизни не только плода, но и самой матери. Эклампсия развивается всего в 1-1,5% случаев всех поздних токсикозов беременности и грозит кровоизлиянием в мозг, отеком легких, преждевременной отслойкой плаценты, почечной и печеночной недостаточностью, а также гибелью плода.

Решение о незамедлительной госпитализации женщины в ЦРБ принял врач женской консультации, куда обратилась пациентка. Позже в больнице вызвали санитарный вертолет, который за час перевез ее в Волгоград.

- Беременная была госпитализирована в реанимационное отделение, в процессе обследования выяснилось, что малыш находится в тазовом предлежании. В результате кесарева сечения на свет появилась малышка весом 1990 грамм. На сегодняшний день она находится под наблюдением врачей, однако ее жизни и жизни молодой мамы ничего не угрожает, - сообщили в облздраве.

Фото из архива ИА «Высота 102»