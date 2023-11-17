



В волгоградских школах вновь стартует онлайн-опрос родителей и школьников по качеству услуги школьного питания. Цель такого исследования – выявить причины отказа учеников от полноценного горячего завтрака или обеда в школе, а также определить возможности для улучшения школьного питания.

Отзывы и мнения детей и родителей учитываются при ротации ассортимента в образовательных учреждениях. Проводит исследование компания «Виво Маркет».

Выборочные социологические изыскания проводятся среди учеников трех возрастных групп (1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс) в некоторых школах, лицеях и гимназиях города. Специалисты собирают информацию путем проведения анонимного опроса. Родители принимают участие в исследовании через сообщения в родительских чатах.

Маркетологи компании выясняют предпочтения детей и взрослых в еде, условия организации питания в столовой. В опросниках также есть пул вопросов, связанных с оформлением обеденных залов. Это связано с тем, что оператор питания ставит перед собой задачу изменить отношение к школьным столовым и сделать из них кафе.





Ученикам и родителям также предлагается ответить на такие вопросы: какие домашние завтраки и обеды предпочитают ребята, какие блюда они хотели бы видеть в школьной столовой, что для ребят важнее при выборе еды в школе. В этом году добавились вопросы о выборе фруктов и овощей.

Один из разделов опроса посвящен фастфуду. Современные дети привыкли к еде, которую им предлагают в модных ресторанах, а также к стритфуду. Однако польза для здоровья детей от таких блюд весьма сомнительна.

Школьные технологи и шеф-повара в Волгограде уже имеют опыт «упаковки» правильного питания в современные, привычные для детей форматы. Даже такой полезный перекус, как шаурма, может быть полезным, если его приготовить, соблюдая нормы СанПиН.

Проведенное исследование поможет технологам компании разработать и внедрить в школьное меню новые предложения по здоровому и актуальному питанию для детей.