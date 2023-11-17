Общество

Андрей Бочаров поздравил двух новых почетных граждан Волгоградской области

Общество 17.11.2023 10:31
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17.11.2023 10:31


Накануне 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в зале Воинской и Трудовой Славы губернатор Андрей Бочаров вручил награды высшей степени общественного признания региона.  Звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоены фронтовик Александр Иванович Колотушкин и житель осажденного Сталинграда Тамара Васильевна Колбасина, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

В декабре 1943-го 17-летний Александр Колотушкин вступил в ряды Красной армии. После окончания зенитно-пулеметных курсов  дошел до Восточной Пруссии, где и встретил Победу. В июне 1945 года Александр Иванович стал участником легендарного парада в Москве.

Тамара Колбасина, будучи совсем ребенком, испытала на себе все ужасы и тяготы военного времени. В 1942 году, в начале Сталинградской битвы, ей было всего 10 лет. Отец воевал на фронте, а она с мамой и другими членами семьи остались в сражающемся и непокоренном Сталинграде. И делали все, чтобы приблизить Победу.

После войны и Александр Иванович, и Тамара Васильевна участвовали в возрождении мирной жизни, в восстановлении города-героя, всего нашего Отечества, обеспечивали его развитие, обороноспособность и безопасность.

Вы и сегодня в строю. Участвуете в областном ветеранском движении, работаете с молодёжью, принимаете активное участие в реализации планов социально-экономического развития Волгоградской области. Спасибо Вам за большую патриотическую работу, за Ваше участие и наставничество! – поблагодарил Андрей Бочаров. – Для меня сегодня особая честь от имени всех жителей вручить вам знаки высшего общественного признания — «Почётный гражданин Волгоградской области», пожелать вам здоровья и долголетия.

Теперь имена Александра Ивановича и Тамары Васильевны навсегда вошли в историю и золотыми буквами высечены на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

Напомним, кандидатуры наших заслуженных земляков на рассмотрение общественной комиссии по присвоению почетного звания внес губернатор Андрей Бочаров в сентябре текущего года. 

Фото администрации Волгоградской области

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