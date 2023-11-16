В Волгограде спортклуб поплатился за жадность

Спортивный клуб в Волгограде по решению суда заплатит больше стоимости годового абонемента за отказ возвращать клиенту часть средств за неиспользованные занятия.

Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, мужчина за 23700 рублей купил годовой абонемент в спортивный клуб, но через полгода решил расторгнуть договор досрочно. Об этом он уведомил спортклуб и попросил вернуть ему часть средств за неиспользованный период, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд.

- Суд принял решение исковые требования удовлетворить, возвратить потребителю денежные средства по договору за вычетом фактически понесенных расходов, выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма взысканных средств составила 30 000 рублей, - сообщили в управлении.

Представители Роспотребнадзора поддержали в суде требования потребителя к ООО «ФОК «Волга-Фитнес». В ведомстве пояснили, что в соответствии с положениями законодательства о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Таким образом, отказ спортивного клуба в возврате денежных средств является не обоснованным.