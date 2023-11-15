Волгоградцам рассказали о надвигающемся шторме с мокрым снегом

В Волгоградской области в предстоящие выходные обещают снег и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные ночи температура опустится ниже ноля градусов.

— Завтра, 16 ноября, по области местами пройдут умеренные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Ночью +1...+6 °С, днем +6...+11°С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 17 ноября днем местами вероятны небольшие дожди с ветром восточной четверти с порывами до 12-14 м/с. В ночной период температура упадет до -1...+4 °С, днем столбики термометров покажут всего +3...+8 °С.

К субботе, 18 ноября, в регионе обещают ночные осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы местами ожидаются небольшие дожди. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С.

— В Волгограде завтра, 16 ноября, ночью прогнозируется небольшой дождь, днем осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +4...+6 °С, днем +8...+10 °С, — добавили волгоградские синоптики. — В пятницу, 17 ноября ночью без существенных осадков, а вот в дневные часы пойдет дождь. Ветер восточной четверти с порывами до 12-14 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

В субботу, 18 ноября, в областном центре ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Ночью за окном +1...+3 °С, днем температура составит +4...+6 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»