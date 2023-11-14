Общество

На Мамаевом кургане в Волгограде 19 ноября проведут световое шоу

Общество 14.11.2023 14:46
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14.11.2023 14:46


В Волгограде в предстоящее воскресенье, 19 ноября, на главной высоте России – Мамаевом кургане – состоится показ аудиовизуального произведения искусства «Свет Великой Победы». Как сообщает ИА «Высота 102», сеансы организуют по случаю празднования Дня начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

По информации администрации Волгоградской области, шоу пройдет в вечернее время – уже решено, что будет несколько сеансов. Для демонстрации светового представления творческая команда традиционно применит самые передовые технологии, современное и высокотехнологическое оборудование. 

Уточняется, что время сеансов окончательно пока не утверждено и будет озвучено позже. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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