«А мы не знали…»: под Волгоградом предпринимателей уличили в отсутствии договоров на вывоз мусора





После смены регоператора в сфере обращения с ТКО – ухода «Ситиматик-Волгоград» и начала работы компании «ЭкоЦентр» – далеко не все предприниматели и юридические лица, как того требует законодательство, заключили новые договоры на вывоз мусора. При этом коммерческая деятельность от этого не перестала быть безотходной. Как избавляются от этих отходов предприниматели и пытались выяснить специалисты ООО «ЭкоЦентр» в ходе рейда на территории СНТ «Химик». Корреспонденты V102.RU также поучаствовали в мероприятии и убедились, что экономить на заключении договоров лучше не стоит.







В СНТ «Химик» специалисты «ЭкоЦентра» приехали неслучайно. Тревогу первыми забили именно дачники, которые с ужасом наблюдали, как в контейнеры, за которые платят члены садоводческого товарищества, сбрасывают мусор, кто только хочет. В компании регоператора выяснили, что на территории СНТ располагаются несколько коммерческих организаций, чьи руководители не заключили договоры на вывоз мусора и предпочитавшие, по всей видимости, избавляться от отходов на чужих территориях.

Первой точкой, куда нагрянули участники рейда, стала гостиница и ресторан «Тещин дом», расположенные на улице Гидростроевской. В уютном заведении общепита были гостеприимно сервированы столики, пахло вкусной едой, а один из столиков даже оказался зарезервированным. Казалось, вот-вот, и первые посетители уже перешагнут порог. Однако администратор заведения пыталась заверить проверяющих, что ресторан не работает. А, соответственно, и договора на вывоз мусора нет, потому что отходы, по ее версии, отсутствуют.

Однако специалисты «ЭкоЦентра» настояли на том, чтобы администратор соединила их с владельцем заведения. Тот по громкой связи пожаловался на то, что бывший регоператор «Ситиматик-Волгоград» в судебном порядке списал с них крупную сумму, но признал в конечном итоге необходимость заключения договора с новой компанией. На прощание администратору оставили перечень необходимых документов для оформления договорных отношений. Однако неприятных последствий игнорирования законодательства владельцу избежать не удалось – сотрудник полиции составил протокол о привлечении его к административной ответственности.

Такая же ситуация повторилась и в продуктовом магазине, владельцем которого является все тот же бизнесмен. Здесь также не обнаружилось договора на вывоз мусора. При этом продавец пыталась убедить проверяющих, что просроченные продукты, а также коробки от товара, да и прочий мусор она забирает к себе домой. Но такие «аргументы» специалисты регоператора посчитали несерьезными. За отсутствие договора снова придется отвечать собственнику торговой точки.





Как выяснилось, в счастливом неведении работал несколько месяцев и владелец шиномонтажной мастерской, расположенной недалеко от гостиницы «Тещин дом». На территории шиномонтажки оказался даже в наличии мусорный бак, который, по версии собственника, продолжал вывозить «Ситиматик-Волгоград» (!). Впрочем, после визита сотрудников «ЭкоЦентра» и составления протокола об административном правонарушении владелец шиномонтажной мастерской вспомнил все-таки о смене регоператора и пообещал в кратчайшие сроки заключить договор с «ЭкоЦентром».

Большие надежды на эффект от этих рейдов питают и в СНТ «Химик». По словам председателя СНТ «Химик» Игоря Лемешко, контейнеры, которые находятся на территории товарищества, постоянно заполняются крупногабаритным и коммерческим мусором, которые совсем не тянут на отходы деятельности дачных хозяйств, а больше похожи на то, что остается в мебельных цехах и на производственных базах.

— Ситуация стала просто критическая, — рассказал руководитель СНТ. — Мы уже установили видеонаблюдение за контейнерными площадками, но это мало помогает. Набивают контейнеры отходами стройматериалов, другим несвойственным для дачников мусором. А за все платят члены СНТ. Если на нас взвалить все расходы за вывоз чужого мусора, мы просто разоримся и перестанем существовать.

Зачастую воззвания к совести тех, кто пользуется чужими мусорными баками, как своими, и попытки воспрепятствовать этой наглой деятельности могут обернуться угрозой жизни для самих дачников. Это хорошо знает Александр Орещенко, контролер за вывозом ТКО с территории СНТ «Химик».

— Я ловил здесь и физкультурный диспансер, и противотуберкулезный диспансер, и строительные магазины. Сюда везут машины битых кирпичей и из Волжского и попробуй им скажи, что не надо сваливать мусор в наши баки. Один раз мне даже оружием угрожали, хорошо, со мной была собака алабай, — вспоминает пенсионер.

Во избежание таких ситуаций и «битв», которые могут развернуться вокруг мусора, специалисты компании нового регоператора и продолжают проводить планомерную работу как по воспитанию у представителей бизнеса ответственности, так и по обязанию предпринимателей соблюдать закон.

— К сожалению, такая проблема — нежелание представителей бизнеса оформлять договорные отношения с новым регоператором характерна не только для Волжского, но и в целом для области. Многие юридические лица и индивидуальные предприниматели уклоняются от обязанности заключать договоры с ООО «ЭкоЦентром», который начал свою работу на территории региона с 1 августа 2023 года. В течение двух недель после этого юрлица должны были заключить с «ЭкоЦентром» договоры на вывоз мусора. Но некоторые до сих пор всячески уклоняются от этой обязанности просто потому, что не хотят платить. При этом оправдания предпринимателей надуманные — якобы они ничего не знали об этом. Все они знают. Поэтому мы выходим в такие рейды, чтобы побудить представителей бизнеса соблюдать закон, за нарушение которого они привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, — рассказала специалист отдела экологического контроля «ЭкоЦентр» Елена Галкина.

Впрочем, неприятных ситуаций, объяснений с представителями правоохранительных органов представители бизнеса могут избежать, если выполнят предусмотренную законом обязанность и легализуют деятельность по санкционированному вывозу отходов, не дожидаясь прихода контролеров.



