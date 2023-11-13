Общество

Под Волгоградом детей избавили от нужды ходить до школы 8 километров

Общество 13.11.2023 19:44
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13.11.2023 19:44


В Суровикинском районе Волгоградской области решилась проблема с доставкой детей из хутора Свиридовский в Ближнеосиновскую СОШ, расположенную в соседнем населенном пункте. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, лишь в октябре средняя школа наняла водителя.   

Напомним, месяц назад отец двоих школьников из хутора Свиридовского рассказал ИА «Высота 102» о невозможности посещения уроков детьми из-за выхода на пенсию водителя школьного автобуса. По словам мужчины, чтобы попасть на уроки, детям нужно было пройти восемь километров в одну сторону, а личного транспорта у семьи нет. Оказавшись в заложниках ситуации, школьники были вынуждены пропускать занятия и оставаться дома. 

Прокуратурой Волгоградской области была организована проверка по доводам публикаций о нарушении прав учеников МКОУ «Ближнеосиновская СОШ» в части отсутствия школьного автобуса, в связи с чем дети были вынуждены самостоятельно добираться из х. Свиридовский до места учебы, – сообщила сегодня Оксана Черединина. – Установлено, что 31 июля водитель автобуса был действительно уволен в связи с выходом на пенсию. При этом образовательным учреждением надлежащие меры по замещению вакантной должности водителя к началу 2023-2024 учебного года приняты не были.

По информации прокуратуры, только 28 сентября – спустя почти месяц после начала учебного года – руководством школы был заключен договор на оказание услуг по оформлению личной карты водителя и иных документов, а администрация Суровикинского муниципального района организовала перевозку школьников лишь 16 октября. Для этого, как оказалось, достаточно было привлечь автобус МКОУ «Нижнечирская СОШ».

По итогам надзорной проверки прокуратурой Суровикинского района Волгоградской области в адрес главы Суровикинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время перевозка несовершеннолетних к месту учебы осуществляется в штатном режиме, – сообщает Оксана Черединина. 

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