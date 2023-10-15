Под Волгоградом сельских детей вынуждают ходить 8 км пешком в школу

Родители из хутора Свиридовский Суровикинского района Волгоградской области пожаловались в редакцию V102.RU на недоступность образования для их детей. Как рассказали хуторяне, с 1 сентября текущего года школьный автобус перестал возить детей из Свиридовского в школу, расположенную в хуторе Ближнеосиновский, которая находится в 8 км от них.

- Уволился водитель, а нового они никак не могут найти. Мои дети, а у меня их двое, сидят дома уже полтора месяца. У меня нет личного транспорта, поэтому сам их возить не могу. Нанимать частника очень дорого. Просят 1 тысячу рублей на дорогу туда и обратно. Это в день. Откуда я такие деньги возьму? Что делать, не знаем, - рассказал местный житель Сергей Говорухин.

По его словам, из Свиридовского в Ближнеосиновский школьный автобус ранее возил 15 детей, но сейчас осталось всего 6.

- У кого есть такая возможность, развезли детей по бабушкам и дедушкам в хутора, откуда до школы добираться проще. У нас такой возможности нет, - рассказывает мужчина. - Учителей наши проблемы не волнуют. Задания не дают. Говорят, что должны быть в школе и все, добирайтесь как хотите, иначе будем ставить двойки. Нам как теперь быть, пешком ходить? - задается вопросом отец двоих школьников.

В администрации Ближнеосиновского сельского поселения V102.RU сообщили, что этот вопрос находится в компетенции администрации района.

- Действительно, такая проблема есть. Районная администрация занимается, а мы помогаем. Прежний водитель, ему 65 лет, ушел на пенсию, а замену найти ему не можем, - рассказала заместитель главы сельского поселения Вера Родина. - С кандидатами сложно. Не все категории подходят. Водители, у кого такая есть, отказываются. Не хотят нести ответственность за детей. Вот сейчас нашли одного кандидата. Он вроде согласился, проходит медкомиссию.

В районном отделе образования посоветовали обратиться за комментарием к директору МКОУ «Ближнеосиновская СОШ» Марии Черновой. Информагентству она пояснила, что с транспортном в образовательном учреждении все в порядке, но нет водителя.

- Ищем. В перспективе есть один человек. Главное, чтобы не отказался. В настоящее время он проходит медкомиссию, оформляет необходимые документы. На это нужно время. Мы родителям объясняли ситуацию, не понимаю, почему они звонят на «Высоту 102», - недоумевает директор школы. - Буквально недавно собирали родительское собрание, так из 6 человек приехали только двое. Остальные, на мой взгляд, заняли отстраненную позицию.

По словам директора школы, учителя готовы идти навстречу детям их хутора Свиридовский, передавать им задания, присылать в мессенджеры, но процесс обучения забуксовал.

- Мы должны видеть результат обучения, понимаете? Они должны выполнить хоть какие-то задания. Мы предлагаем приезжать хотя бы раз в неделю, чтобы проверить домашнюю работу, выставить оценки. Можно же изыскать такую возможность? Мы не просим их каждый день приезжать пока не закроем вопрос с водителем, - поясняет ситуацию Мария Чернова. - Двойки им специально никто ставить не будет, но если они совсем не будут учиться, то за четверть их не аттестуют. Все равно придется этот вопрос решать, но позже.

Директор школы также сообщила, что организовать дистанционное обучение в данной ситуации не получится, так как в хуторе Свиридовский нет Интернета.

Фото из архива ИА «Высота 102»