Тамбовская компания 7 раз сорвала стройки в Волгоградской области

Общество 13.11.2023 15:44
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13.11.2023 15:44
Волгоградское УФАС России в седьмой раз включило организацию из Тамбовской области в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков строительства объектов здравоохранения в рамках национального проекта. Как сообщили V102.RU в управлении, в ведомстве рассмотрели обращение ГКУ «Управление капитального строительства», которое заключило контракт на возведение ФАП Ленинской ЦРБ и врачебного отделения Светлоярской ЦРБ на сумму более 41 миллиона рублей с ООО «Тамбовская строительная компания». Однако подрядчик систематически нарушал сроки выполнения работ. По результатам рассмотрения компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.Ранее Волгоградским УФАС России было принято 4 решения о включении ООО «Тамбовская строительная компания» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением им сроков капитального ремонта 27 многоквартирных домов в Волгограде и Михайловке, а также 2 решения о включении организации в так называемый черный список за срыв сроков строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Волгоградской области и реконструкции учебно-спортивного корпуса колледжа в Волгограде.
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