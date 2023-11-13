В Камышине на территории военчасти открыли памятные таблички героям СВО





Память сразу четверых участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, увековечили в городе Камышине Волгоградской области. Церемония прошла на территории камышинской части войск РХБЗ. Об этом сообщили в администрации города сегодня, 13 ноября.

По информации мэрии Камышина, мероприятие, проходившее 11 ноября – в преддверии 105-й годовщины образования войск радиационной, химической и биологической защиты, собрало не только командование военчасти, также в нем принимали участие ветераны ВОВ и близкие погибших воинов.

– Мемориальные доски посвящены погибшим участникам специальной военной операции Денису Ульбрехту, Дмитрию Тарасову, Алексею Караваеву и Никите Алексееву, – сообщили в администрации. – За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, они были награждены орденами Мужества (посмертно).

Вахту памяти на мероприятии несли юнармейцы-воспитанники Камышинского центра помощи детям.