Бой воспитанника волгоградской школы кикбоксинга Вячеслава Борщева и азербайджанца Назима Садыхова признан лучшим поединком по итогам турнира UFC 295, прошедшего в Нью-Йорке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Спорт-Экспресс», оба спортсмена получат бонусы в размере 50 тысяч долларов.

— Поединок между Назимом Садыховым и Вячеславом Борщевым закончился ничьей. Борщев, казалось, одерживал верх на протяжении большей части первого раунда, демонстрируя свои плавные и эффективные удары. Однако во втором раунде Садыхов нанес удар Борщеву и, казалось, был в нескольких точных последующих действиях от нокаута. Каким-то образом Борщев восстановился и в финале провел чистый результативный раунд на ногах, — сообщает пресс-служба UFC.

В ходе боя Борщев пропустил мощный хай-кик и удар локтем в партере, после которого у кикбоксера появилась «сечка» и открылось кровотечение. Тем не менее, волгоградец показал характер и достойно завершил поединок, контратакуя и заставляя противника ошибаться. После оглашения итогов наш земляк исполнил фирменный танец.

Напомним, что 13 октября 2021 года стало известно о подписании Вячеславом Борщевым контракта с американской спортивной организацией UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру. В Волгоградской области талантливый спортсмен с 2011 года тренировался у заслуженного мастера спорта Дмитрия Соломина. Сам Борщев является чемпионом мира, мастером спорта международного класса по кикбоксингу, а также неоднократным победителем российских и международных соревнований по К-1.

Видео: Бои без правил MMA | UFC. Бокс / vk.com

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