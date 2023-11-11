Волгоград будет штормить 12 ноября

Общество 11.11.2023 21:33
0
11.11.2023 21:33
В Волгоградской области 12 и 13 ноября ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Такое предупреждение, сообщает V102.RU, выдал Волгоградский ЦГМС. Ураган будет буйствовать в эти дни и в Волгограде. К тому же в регионе прогнозируют дожди.В ночь на 12 ноября местами температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем в воскресенье в регионе будет от +5 до+10. В областном центре ожидается от +9 до +11.
В волгоградском парке устроили бои подушками11.11.2023 20:09
Общество 11.11.2023 20:09
«Маршрутки нет уже несколько месяцев»: под Волгоградом онкобольная тратит всю пенсию на поездки к врачам11.11.2023 18:58
Общество 11.11.2023 18:58
Волгоградские врачи спасли жителя Беларуси с оторвавшимся тромбом11.11.2023 18:06
Общество 11.11.2023 18:06
«Не спать и смотреть в небо»: волгоградцы снова могут увидеть северное сияние в ночь на 12 ноября11.11.2023 17:05
Общество 11.11.2023 17:05
В Волгограде вручили награды бойцам «Бессмертного Сталинграда»11.11.2023 15:10
Общество 11.11.2023 15:10
Жителям двухэтажки в Волгограде вернули воду спустя две недели11.11.2023 14:39
Общество 11.11.2023 14:39
Митрополит Герман отметил 11 ноября 86-летие11.11.2023 14:21
Общество 11.11.2023 14:21
Пассажирку с экстренно севшего в Волгограде самолета отпустили домой11.11.2023 13:57
Общество 11.11.2023 13:57
«А он не упадет?»: в подземном переходе Волгограда опасно провис потолок11.11.2023 13:05
Общество 11.11.2023 13:05
Бесплатную электричку Волгоград-Волжский назначили 12 ноября11.11.2023 12:10
Общество 11.11.2023 12:10
Росстат: в Волгоградской области убыль населения сократилась до 10990 человек11.11.2023 11:31
Общество 11.11.2023 11:31
Более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг11.11.2023 11:26
Общество 11.11.2023 11:26
В Волжском открылась цветочная выставка «Бал хризантем»11.11.2023 10:51
Общество 11.11.2023 10:51
«Разводят руками и уходят»: жители обезвоженного дома в Волгограде требуют объявить ЧС в двухэтажке11.11.2023 09:50
Общество 11.11.2023 09:50
Волгоградцев предупредили о морозах и дождях в выходные10.11.2023 21:11
Общество 10.11.2023 21:11