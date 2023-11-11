В волгоградском парке устроили бои подушками





Сегодня, 11 ноября, в ЦПКиО Волгограда прошел праздник гречки. Как рассказала V102.RU Анна Дребнева, руководитель управления организации и сопровождения мероприятий, посетители бесплатно угощались гречневой кашей. В общей сложности за 2 часа было съедено 100 килограммов ароматной и горячей каши.





Также волгоградцы дегустировали гречку с цукатами, с грибами и маслом. Угощение шло на ура и его по достоинству оценили горожане.





Ну, а чтобы не замерзнуть в довольно прохладный ноябрьский день, гости фестиваля гречки посоревновались в перетягивании каната, покружились в хороводах и побились подушками.