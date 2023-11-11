В волгоградском парке устроили бои подушками

Фото Анны Дребневой
Общество 11.11.2023 20:09
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11.11.2023 20:09
Фото Анны Дребневой
Сегодня, 11 ноября, в ЦПКиО Волгограда прошел праздник гречки. Как рассказала V102.RU Анна Дребнева, руководитель управления организации и сопровождения мероприятий, посетители бесплатно угощались гречневой кашей. В общей сложности за 2 часа было съедено 100 килограммов ароматной и горячей каши.
Также волгоградцы дегустировали гречку с цукатами, с грибами и маслом. Угощение шло на ура и его по достоинству оценили горожане.
Ну, а чтобы не замерзнуть в довольно прохладный ноябрьский день, гости фестиваля гречки посоревновались в перетягивании каната, покружились в хороводах и побились подушками.
Фото Анны Дребневой
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