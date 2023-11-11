Волгоградские врачи спасли жителя Беларуси с оторвавшимся тромбом

Пациент поступил в больницу №25 в тяжелом состоянии.
- Медлить было нельзя и Дмитрий сразу был направлен в реанимацию. Там состояние стабилизировали, восстановили и перевели к нам, в отделение сосудистой хирургии, для дальнейшего обследования и терапии. Здесь мы подобрали надлежащее лечение и сегодня жизни Дмитрия ничего не угрожает и он возвращается домой,- рассказывает лечащий врач Дмитрия, сосудистый-хирург Николай Стрепетов.
Длительные поездки на большие расстояния - это серьезный фактор риска развития патологий сердечно-сосудистой системы, в том числе такого заболевания как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, предупреждают врачи.
Тромбоз глубоких вен – заболевание, связанное с нарушением кровотока в венах из-за образования сгустков крови и блокирования просвета кровеносных сосудов. Данную патологию относят к экстренным случаям, требующим немедленной медицинской помощи.
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