Волгоградские врачи спасли жителя Беларуси с оторвавшимся тромбом





Дмитрий Прокопов из республики Беларусь приехал в Волгоград отдохнуть, но неожиданно оказался в больнице. Врачи буквально вытащили его с того света. Об этой истории со счастливым концом рассказали V102.RU в ГКБСМП №25. Дмитрий Прокопов из республики Беларусь приехал в Волгоград отдохнуть, но неожиданно оказался в больнице. Врачи буквально вытащили его с того света. Об этой истории со счастливым концом рассказали V102.RU в ГКБСМП №25.

- По плану у нас был отдых в Волгограде, но мое здоровье устроило мне свой Сталинград, - улыбается Дмитрий, вспоминая, что не так давно он был на грани жизни и смерти из-за оторвавшегося тромбаПациент поступил в больницу №25 в тяжелом состоянии.- Медлить было нельзя и Дмитрий сразу был направлен в реанимацию. Там состояние стабилизировали, восстановили и перевели к нам, в отделение сосудистой хирургии, для дальнейшего обследования и терапии. Здесь мы подобрали надлежащее лечение и сегодня жизни Дмитрия ничего не угрожает и он возвращается домой,- рассказывает лечащий врач Дмитрия, сосудистый-хирург Николай Стрепетов.Длительные поездки на большие расстояния - это серьезный фактор риска развития патологий сердечно-сосудистой системы, в том числе такого заболевания как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, предупреждают врачи.Тромбоз глубоких вен – заболевание, связанное с нарушением кровотока в венах из-за образования сгустков крови и блокирования просвета кровеносных сосудов. Данную патологию относят к экстренным случаям, требующим немедленной медицинской помощи.