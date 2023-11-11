Митрополит Герман отметил 11 ноября 86-летие





Сегодня, 11 ноября, митрополиту Герману (Тимофееву) исполняется 86 лет. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию. Волгоградскую епархию Преосвященный митрополит возглавлял с 1991 года. К 1996 году число приходов в Волгограде увеличилось до 25, по епархии – до 115. Сегодня, 11 ноября, митрополиту Герману (Тимофееву) исполняется 86 лет. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию. Волгоградскую епархию Преосвященный митрополит возглавлял с 1991 года. К 1996 году число приходов в Волгограде увеличилось до 25, по епархии – до 115.

28 декабря 2018 года священный синод Русской православной церкви принял отставку владыки. Митрополит Герман ушел на отдых в возрасте 81 года.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня в телефонном разговоре поздравил владыку Германа с днем рождения. Глава региона поблагодарил митрополита за многолетний самоотверженный труд, отметил его неоценимую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, сохранении духовных и культурных традиций, восстановлении исторической правды, пожелал крепкого здоровья.



Напомним, Владыка награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Дружбы народов; медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». В 2021 году удостоен высшей награды региона — звания «Почётный гражданин Волгоградской области».





К поздравлениям митрополита присоединились и верующие.



К десятилетнему юбилею Волгоградской кафедры — в 2001 году число приходов епархии составляло уже 210, из них почти 50 — в Волгограде.