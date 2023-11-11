Росстат: в Волгоградской области убыль населения сократилась до 10990 человек





Росстат подвел итоги очередного наблюдения за естественным движением населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, за январь-сентябрь 2023 года в регионе родилось на 611 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на свет появились 12674 малыша, тогда как в январе-сентябре 2022 года новорожденных было больше – 13285. Снижение рождаемости составило 4,6%. Росстат подвел итоги очередного наблюдения за естественным движением населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, за январь-сентябрь 2023 года в регионе родилось на 611 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на свет появились 12674 малыша, тогда как в январе-сентябре 2022 года новорожденных было больше – 13285. Снижение рождаемости составило 4,6%.

В то же время в Волгоградской области темпы смертности также идут на убыль. В этом году из жизни ушли 23664 человека, что на 2411 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение смертности составило почти 10%.Естественная убыль населения в регионе также сократилась до 10990 человек против показателя 12790 человек в прошлом периоде.В сентябре тенденции сокращения рождаемости и смертности также сохранились. В Волгоградской области в первом осеннем месяце родились 1352 младенца, что на 200 новорожденных меньше, чем в сентябре прошлого года. Скончались по разным причинам 2395 человек. Смертность в сентябре снизилась на 13,6%, или на 377 человек.