Частной охране в России разрешат сбивать вражеские БПЛА





Сотрудников частных охранных предприятий в Волгоградской области могут наделить правом сбивать вражеские беспилотники в тех случаях, если они работают на объектах ТЭК. Соответствующий законопроект, сообщает ИА «Высота 102», поступил в Государственную думу.

Согласно тексту пояснительной записки, в настоящее время Законом № 440-ФЗ частные охранники, обеспечивающие физическую защиту объектов ТЭК, правом на пресечение функционирования беспилотных аппаратов не наделены.

– Вместе с тем только за первое полугодие 2023 года в отношении объектов ТЭК зафиксировано более 45 актов незаконного вмешательства (диверсионнотеррористических актов) с использованием беспилотных аппаратов (по уведомлениям субъектов ТЭК в порядке, установленном Правилами информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2013 № 861), – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – В связи с этим законопроектом предлагается наделить работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК, правом противодействия беспилотным аппаратам.

Уточняется, что в настоящее время только ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» располагают собственной ведомственной охраной, которая имеет право сбивать БПЛА. Вместе с тем физическую защиту более 80% объектов ТЭК в в России в настоящее время обеспечивают частные охранные организации.