Общество

«Сами по миру пойдем»: в Волгограде оформителям субсидий для бедных снизили зарплату

Общество 13.11.2023 20:11
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13.11.2023 20:11


Сотрудники отделов по назначению субсидий и работы с населением, относящихся к комитету жилищной и социальной политики администрации Волгограда, получили за октябрь сниженную зарплату. Как рассказала V102.RU  ведущий специалист Краснооктябрьского районного отдела Марина Гончарова, несколько дней назад начальник отдела вызвала подчиненных и огорошила присутствующих заявлением об уменьшении размера получки за октябрь. И раздала сотрудницам расчетные листки с суммами, которые шокировали женщин.

Мы просто глазам своим не поверили – в расчетных документах стояли суммы примерно с 30-процентным снижением размера ежемесячного денежного поощрения. У кого оказалось на 3 тысячи, у кого – на 4 тысячи меньше, а кто-то не досчитался еще большей суммы. Начальница нам сообщила причину снижения зарплаты – «денег в комитете нет». Мы до сих пор не можем прийти в себя от стресса. Жизнь дорожает, а наша зарплата тает, как снег. Как нам жить дальше?

Как выяснилось, зарплату снизили и сотрудникам  отделов по назначению субсидий и работы с населением в других районах Волгограда все по той же причине - денег в бюджете нет. Однако, утверждают собеседники информагентства, средств не хватило именно на рядовых работников.

На начальниках отдела и на работниках комитета жилищной и социальной политики это, по нашим сведениям, не отразилось, – заявили муниципальные служащие.

По словам сотрудников районного отдела, работа в последнее время стала более напряженной, а доплачивать людям никто не собирается.

Мы же работаем с людьми, которые оформляют субсидии из-за нехватки денег. А таких становится все больше, нагрузка на меня, моих коллег увеличивается, при этом сотрудников не хватает.  Получается, что еще немного – и мы сами станем нуждающимися. За последние несколько лет наша копеечная зарплата ничуть не изменилась в сторону увеличения, наоборот, она теперь стала меньше. Вот я, например, получила за октябрь всего около 20 тысяч рублей. У меня двое детей. Я как должна их прокормить? – говорит Марина Викторовна.

По ее словам, никакого повышения зарплаты с начала 2023 года в результате индексации окладов, ни она, ни другие сотрудники не заметили.

Что-то нам подняли, зато на столько же снизили другие выплаты – так что то на то и вышло. Зато всем раструбили, что выполнили указание о повышении зарплаты, – утверждает Марина Викторовна. – На самом деле по сравнению с началом 2023 года нам постоянно снижали размер премии от оклада. Если в январе этот коэффициент был 105%, то в октябре он уже снизился до 50%. То есть за год дважды понизили премиальный фонд. И получается, что в должности ведущего специалиста я даже получила меньше, чем год назад на должности специалиста первой категории. 

Между тем, по словам муниципальных служащих, начальство уже едва ли не открытым текстом намекнуло людям, что в следующем году ситуация с зарплатами может быть еще хуже.

Говорят, или зарплату заморозят или даже снова ее снизят. Никакого смысла работать за такие копейки некоторые мои коллеги уже не видят, – констатирует собеседница V102.RU.

В администрации Волгограда так прокомментировали эту ситуацию в ответе на редакционный запрос.

Ежемесячные выплаты муниципальным служащим складываются из нескольких составляющих. Помимо обязательных частей в виде оклада и предусмотренных законом надбавок, они включают в себя ежемесячное поощрение (премию). Сотрудникам, добросовестно выполняющим свои обязанности, выплачивается максимально возможный размер премии исходя из заложенного финансирования.

Ежемесячный размер выплат данной  категории муниципальных служащих с января текущего года был увеличен в среднем на 8% от общего уровня оплаты. В связи с тем, что субвенция из регионального бюджета, предназначенная для выплат этой категории муниципальных служащих (выполняющих переданные полномочия) доведена в объемах, аналогичных предыдущему году, а финансирование заработной платы  из муниципального бюджета невозможно, в последние три месяца размер выплаты сокращен в среднем на 24% от общего уровня оплаты. При этом общий уровень дохода указанной категории муниципальных служащих в 2023 году сохранится на уровне 2022 года, – пояснили в мэрии. 

В свою очередь в комитете социальной защиты населения Волгоградской области уточнили, что расчет субвенции на 2023 год осуществлен на основании данных о количестве произведенных назначений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги в целом по городу Волгограду за 2022 год, предоставленных комитетом жилищной и социальной политики администрации Волгограда. 

При расчете субвенции на 2023 год учтено сложившееся уменьшение количества назначений в отчетном году. Размер субвенции на 2023 год был доведен до комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда в январе 2023 года, в течение текущего года не изменялся и доводится ежемесячно равными частями в полном объеме. Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда самостоятельно определяет направления расходов, в т.ч. на заработную плату сотрудников и другие цели (приобретение техники, канцтоваров, расходные материалы и т.п.).  Дополнительно отмечаем, что органы местного самоуправления вправе направлять собственные средства на осуществление переданных полномочий, – поясняется в ответе на редакционный запрос.

Муниципальные служащие намерены обратиться в прокуратуру с просьбой пояснить законность уменьшения зарплат рядовых сотрудников подразделений комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда. 

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