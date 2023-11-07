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«Водила экскурсии по Качинскому училищу»: ушла из жизни сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва»

Общество 07.11.2023 16:41
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07.11.2023 16:41


В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 7 ноября, сообщили о смерти одного из сотрудников. Как сообщает V102.RU, Ольга Васильевна Приведенцева отдала музейной работе более четверти века. 

— Ольга Васильевна пришла в музей в 1985 году, когда он принимал первых посетителей. За 28 лет своей работы она освоила разные виды музейной деятельности: была экскурсоводом, сотрудником фондов, изучила и проводила экскурсии по экспозиции музея Качинского училища, — рассказали ее коллеги. — Коллектив музея-заповедника выражает глубокое соболезнование родным и близким. 

Уточняется, что Ольга Приведенцева была очень скрупулезной, человеком богатой эрудиции, широких взглядов и огромным трудолюбием. Ее труд неоднократно оценивали как в самом музее, так и на уровне города, области и страны. 

Фото и коллаж: музей-панорама «Сталинградская битва», Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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