В Центральном парке культуры и отдыха анонсировали неделю «Черной пятницы». Как сообщает V102.RU, посетители могут бесплатно кататься на аттракционах.

— Ежедневно в Telegram-канале ЦПКиО будет объявляться аттракцион дня. В течение этого дня одно посещение данного аттракциона бесплатное! — заявили в ООО «Парк». — С 6 по 9 ноября скидка на аттракционы составит 20%, а с 10 по 12 ноября — все 50%.

Уточняется, что в период с 6 по 12 ноября на карту посетителя вернутся бонусы в размере 25% от потраченной суммы. Накопленные баллы можно потратить с 13 по 30 ноября. Карту посетителя ЦПКиО выдают бесплатно на кассах или ее можно оформить онлайн на сайте парка.

При этом администрация парка подчеркивает, что условия акции не распространяются на тир и аркадные аттракционы, а также мастер-классы в «Подворье» и гендер-пати на колесе обозрения. Также скидки не суммируют с другими акциями и льготами.

Фото: ИА «Высота 102»