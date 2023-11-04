В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованного

В Волгоградской области сегодня, 4 ноября, проводили в последний путь погибших в ходе спецоперации бойцов. Как сообщает V102.RU, котовчане простились с Алексеем Валерьевичем Ефимовым и Денисом Викторовичем Коньковым.

— Они с честью и мужеством защищали нашу Родину и погибли при выполнении боевого задания во время СВО. Мы скорбим вместе с семьями и выражаем соболезнования родным и близким. Похоронили наших земляков в соответствии с воинским ритуалом — в сопровождении военных с триколором и тройным залпом перед могилами, — рассказал в своем Telegram-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.

Напомним, что Денис Коньков оказался на фронте как действующий военнослужащий по контракту. Котовчанин погиб 24 октября. Алексея Ефимова призвали по частичной мобилизации. Нашего земляка не стало 21 октября.

На фото: Денис Коньков и Алексей Ефимов

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