Общество

В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованного

Общество 04.11.2023 20:41
0
04.11.2023 20:41


В Волгоградской области сегодня, 4 ноября, проводили в последний путь погибших в ходе спецоперации бойцов. Как сообщает V102.RU, котовчане простились с Алексеем Валерьевичем Ефимовым и Денисом Викторовичем Коньковым.

— Они с честью и мужеством защищали нашу Родину и погибли при выполнении боевого задания во время СВО. Мы скорбим вместе с семьями и выражаем соболезнования родным и близким. Похоронили наших земляков в соответствии с воинским ритуалом — в сопровождении военных с триколором и тройным залпом перед могилами, — рассказал в своем Telegram-канале глава Котовского района Сергей Чумаков. 

Напомним, что Денис Коньков оказался на фронте как действующий военнослужащий по контракту. Котовчанин погиб 24 октября. Алексея Ефимова призвали по частичной мобилизации. Нашего земляка не стало 21 октября. 

На фото: Денис Коньков и Алексей Ефимов 

Читайте также: 

«Вызываю огонь на себя!»: волгоградец с тремя ранениями геройски погиб в зоне СВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.11.2023 21:09
Общество 04.11.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 20:24
Общество 04.11.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 19:27
Общество 04.11.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 16:18
Общество 04.11.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 15:35
Общество 04.11.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 14:21
Общество 04.11.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 12:38
Общество 04.11.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 11:11
Общество 04.11.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 10:00
Общество 04.11.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 09:06
Общество 04.11.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 08:15
Общество 04.11.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2023 08:00
Общество 04.11.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 21:46
Общество 03.11.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 20:55
Общество 03.11.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 20:21
Общество 03.11.2023 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
20:41
В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованногоСмотреть фотографии
20:24
«Раньше одно обращение стоило миллионы»: волгоградцев просят спасти жизни и стать донорами костного мозгаСмотреть фотографии
20:00
Волгоградский «Ротор» 5 ноября проведет матч с «Чайкой» в селеСмотреть фотографии
19:27
Под ружейный грохот из парка в Волгограде изгнали иностранцевСмотреть фотографии
18:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда электросамокатчика на волгоградкуСмотреть фотографии
17:52
Сбивший юного спортсмена в Волгограде водитель «Нивы» ушел в глухую оборонуСмотреть фотографии
16:18
Пели гимн и прошли под флагом: в ЦПКиО Волгограда развернули 100-метровый триколорСмотреть фотографии
15:35
Сидевшая на краю балкона «Волжских парусов» девушка попала на видеоСмотреть фотографии
14:21
В центре Волгограда военные развернули мобильные пунктыСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде Крестный ход собрал 2000 человек: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
11:11
«Река времени»: в Москве с высоты птичьего полета увидят Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области ищут пенсионерку в леопардовой толстовке и сабоСмотреть фотографии
09:06
«Вызываю огонь на себя!»: волгоградец с тремя ранениями геройски погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде площади и улицы зачистили от машинСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде суд обязал ЖЭУ-66 извести крыс и комаров в подъездах домаСмотреть фотографии
21:46
Расписание электричек Волгоград-Волжский изменится с 7 ноябряСмотреть фотографии
21:15
«Динамо-Синара» с отрывом в 10 мячей обыграло «Луч» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:55
Дождливо и без солнца: Яндекс Погода выдала прогноз на День единства в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
Волгоградских налогоплательщиков встретят с распахнутыми дверямиСмотреть фотографии
19:59
«Эвакуировал раненых бойцов»: в Камышине открыли мемориальную доску фельдшеру Андрею КизинуСмотреть фотографии
19:27
Больницы и поликлиники Волгограда продолжат работу в праздничные дниСмотреть фотографии
18:37
«Она у нас в генах»: опрос ИА «Высота 102» показал мнение волгоградцев о коррупции в РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцамиСмотреть фотографии
17:51
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2Смотреть фотографии
17:26
В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников КонцессийСмотреть фотографии
17:11
Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцахСмотреть фотографии
16:23
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходовСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
 