Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтами





Сегодня в ЦПКиО Волгограда состоялся забег с зонтами. Как рассказал V102.RU директор парка Андрей Еркин, обязательным условием для забега было наличие ярких и веселеньких зонтиков. Волгоградцы проявили фантазию и пришли на километровую пробежку с украшенными осенними листьями и разрисованными приспособлениями от дождя.







Хотя осадков сегодня не было, умение быстро перемещаться с зонтами еще пригодится горожанам в осенний период.







Победителей наградили дизайнерскими медалями и всем участникам подарили билеты на аттракционы.











Фото ЦПКиО

Завтра, 6 ноября, в ЦПКиО устроят уже праздник еды – здесь состоится фестиваль кофе и шашлыка.