Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтами

Общество 05.11.2023 16:57
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05.11.2023 16:57
Сегодня в ЦПКиО Волгограда состоялся забег с зонтами. Как рассказал V102.RU директор парка Андрей Еркин, обязательным условием для забега было наличие ярких и веселеньких зонтиков. Волгоградцы проявили фантазию и пришли на километровую пробежку с украшенными осенними листьями и разрисованными приспособлениями от дождя.
Хотя осадков сегодня не было, умение быстро перемещаться с зонтами еще пригодится горожанам в осенний период.
Победителей наградили дизайнерскими медалями и всем участникам подарили билеты на аттракционы.
Завтра, 6 ноября, в ЦПКиО устроят уже праздник еды – здесь состоится фестиваль кофе и шашлыка.
Фото ЦПКиО
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