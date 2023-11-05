В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Андрея Иванова

Фото администрации Осичковского сельского поселения VK.com
Общество 05.11.2023 13:20
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05.11.2023 13:20
Фото администрации Осичковского сельского поселения VK.com
Сегодня, 5 ноября, в селе Осички простились с Андреем Ивановым, погибшим на СВО. Печальную новость сообщили V102.RU в администрации Осичковского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области.Андрею Иванову было 50 лет. Он был призван по частичной мобилизации и погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.
Фото администрации Осичковского сельского поселения VK.com
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