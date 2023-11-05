В Волгограде изменится расписание вечерних рейсов трамваев №3 и №4

Подготовка к частичному капитальному ремонту трамвайной линии стартует в Советском районе Волгограда на следующей неделе. Как сообщили V102.RU в администрации города, в связи с этим изменится расписание вечерних рейсов маршрутов №3 и №4.
Ремонт будет производиться на участке между остановками «35-ая Гвардейская» и «Завод имени Петрова». Бригады АО «ЭлектроТранспортПлюс» заменят одну из двух веток рельсошпальной решетки без демонтажа контактной сети. Работы проведут без полной остановки движения общественного транспорта. - трамвайное сообщение будет функционировать без изменений, за исключением вечерних рейсов.
Всего здесь предстоит заменить порядка 600 метров пути. В последний раз капремонт данного участка трамвайных путей производился несколько десятилетий назад.
Напомним, в этом году было заново построено 3 километра пути скоростного трамвая от завода «Баррикады» до остановки «Ул. 39-й Гвардейской».