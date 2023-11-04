В Волгограде суд обязал ЖЭУ-66 извести крыс и комаров в подъездах дома

Решение суда не вступило в законную силу.
Общество 04.11.2023 08:00
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04.11.2023 08:00
Решение суда не вступило в законную силу.
Управляющей компании суд дал два месяца на приведение лестничных клеток и подвала дома №11 по ул. Рионская в соответствии с санитарными требованиями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ведомство обратились жители с жалобами на расплодившихся в подъездах и в подвале комаров, тараканов и крыс, а также на невыносимый запах канализации.Факты ненадлежащего содержания мест общего имущества ООО «ЖЭУ-66» подтвердились после выезда специалистов. Управление Роспотребнадзора РФ обратились в Дзержинский районный суд с требованием обязать управляющую компанию избавить жильцов от грызунов и насекомых. Суд удовлетворил требования санитарных врачей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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