Память о двух героях СВО увековечили на фасаде школы в Волгограде

В память о двух участниках специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, в Волгограде установили 3 ноября мемориальные таблички. По информации Волгоградской городской думы, имена гвардии ефрейтора Или Шкурина и гвардии рядового Сергея Горбунова появились на фасаде школы №110 в Кировском районе.

Напомним, выпускник школы №110 Илья Шкурин погиб 12 сентября 2022 года. В зону проведения СВО он отправился из 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Известно, что 26-летнего контрактника остались дома жена и маленькая дочь. Указом президента России Владимира Путин ефрейтор Илья Шкурин посмертно представлен к ордену Мужества. Государственную награду родным волгоградца передали в январе 2023 года.

С Сергеем Горбуновым, также выпускником школы в Кировском районе, простились в Волгограде 28 октября 2022 года. Посмертный орден Мужества близким волгоградца, у которого остались жена и маленький сын, передали в марте 2023 года.

– Сегодня на памятной церемонии присутствовали родные, близкие и сослуживцы военнослужащих, казаки станичного казачьего общества «Станица Воскресенская», представители Совета ветеранов боевых действий, юнармейцы и кадеты, представители власти и депутаты, – рассказали информагентству в городской думе.

Известно, что мемориальные доски в память о павших в зоне СВО волгоградцах установлены по инициативе казачьего общества «Станица Воскресенская». После положительного заключения специальной комиссии 25 октября Волгоградская городская дума приняла решения об увековечении памяти героев.