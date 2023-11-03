Общество

В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

Общество 03.11.2023 17:55
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03.11.2023 17:55


В городе Котово Волгоградской области 4 ноября простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети. Жители соболезнуют по поводу гибели Дениса Конькова и Алексея Ефимова. 
В администрации Котовского района подтвердили факт гибели военнослужащих, однако не стали сообщать подробности о героях, пояснив, что некрологи будут опубликованы после похорон. 
Между тем, известно, что Денис Коньков воевал на СВО по контракту. Котовчанин погиб, исполняя свой долг перед Родиной, 24 октября 2023 года. Алексей Ефимов был призван на СВО по частичной мобилизации, он погиб 21 октября 2023 года.
На фото: Алексей Ефимов и Денис Коньков 
 

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