Общество

Дождливо и без солнца: Яндекс Погода выдала прогноз на День единства в Волгограде

Общество 03.11.2023 20:55
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03.11.2023 20:55


Яндекс Погода, изучив данные метеонаблюдений  с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает волгоградцев в выходные дни 4-6 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс, 4 ноября в Волгограде пройдёт небольшой дождь, а температура достигнет +13°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 2 м/с.
В воскресенье, 5 ноября, также ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет +7°. Днем она поднимется до +14°, а вечером составит +10°.
6 ноября солнца тоже не будет. Тем не менее, воздух прогреется до +14°. Скорость ветра ожидается небольшой -  3-5 м/с.
Напомним, в Волгограде в День народного единства состоится Крестный ход, который закончится праздничными мероприятиями у фонтана «Искусство».

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