В троллейбусном депо Волгограда избавились от наследия СССР

Исчерпавшую все мыслимые и немыслимые ресурсы советскую мойку в троллейбусном депо МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде заменили на отечественный вариант с автоматическим управлением. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, сегодня завершился монтаж и наладка нового стационарного комплекса. Ранее в троллейбусном депо мойка подвижного состава осуществлялась при помощи установок, изготовленных в начале 1960-х годов силами сотрудников предприятия с привлечением специалистов ремонтных мастерских.

– Новое оборудование отечественного производства предназначено для очистки внешней части кузова крупногабаритного подвижного состава, в том числе при помощи специальных моющих средств, – рассказали в администрации Волгограда. – Оборудование отличается более высокой эффективностью и в то же время более аккуратным воздействием на лакокрасочное покрытие, что особенно важно для нового подвижного состава.

В комплекс входят два щеточных модуля, конструкции для подачи воды и мыльного раствора. На обслуживание одной машины уходит порядка 2-3 минут.

– Автоматизированная система не требует присутствия человека. Вмешательство оператора необходимо только для проведения периодических регламентных работ по обслуживанию оборудования, – добавляют в мэрии.

Фото: администрация Волгограда