В Волгограде 22 участника СВО получили высокие госнаграды

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 2 ноября, участникам СВО вручили госнаграды. Как сообщает V102.RU, орденами и медалями отмечены 22 бойца.

— За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, военнослужащим были вручены ордена «Мужества», медали «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За храбрость» II степени. Также переданы памятные подарки от губернатора Волгоградской области, — рассказали информагентству в музее-заповеднике.

В торжественной обстановке государственные награды вручали военный комиссар региона и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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