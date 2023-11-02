Общество

В Волгограде 22 участника СВО получили высокие госнаграды

Общество 02.11.2023 17:21
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02.11.2023 17:21


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 2 ноября, участникам СВО вручили госнаграды. Как сообщает V102.RU, орденами и медалями отмечены 22 бойца. 

— За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, военнослужащим были вручены ордена «Мужества», медали «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За храбрость» II степени. Также переданы памятные подарки от губернатора Волгоградской области, — рассказали информагентству в музее-заповеднике.

В торжественной обстановке государственные награды вручали военный комиссар региона и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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