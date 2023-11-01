В День народного единства волгоградцев соберут у фонтана «Искусство»

В рамках празднования Дня народного единства в Волгограде пройдет порядка 30 различных мероприятий - концертов, конкурсов, выставок, спортивных состязаний и литературных встреч. Основные события состоятся со 2 по 4 ноября на наиболее популярных у горожан площадках, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.

2 ноября в амфитеатре на Набережной 62-й Армии выступят известные блогеры, которые поделятся с жителями и гостями города историями своего успеха, навыками создания полезных постов и их продвижения.

4 ноября, как ранее сообщало V102.RU, в Волгограде состоится Крестный ход. Участники пройдут от собора Александра Невского до фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной. С 11.00 здесь начнут выступать национальные творческие коллективы.



