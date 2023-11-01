Общество

Бочаров встретился с Бегловым на «полях» газового форума в Петербурге

Общество 01.11.2023 11:07
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01.11.2023 11:07


Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым принимает участие в деловой программе XII Петербургского международного газового форума, сообщает V102.RU. Глава региона обсудил вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях с губернатором северной столицы Александром Бегловым. 

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено производству и применению сжиженного природного газа, а также развитию межрегионального сотрудничества.  Международный газовый форум в Петербурге является ключевым мировым событием нефтегазовой отрасли. 

Площадка стала точкой притяжения для топ-менеджмента российских и международных нефтегазовых корпораций, представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов промпредприятий, профильных ассоциаций и объединений, ученых и студентов профильных вузов. 


Деловая программа включает в себя 18 тематических направлений, пленарное заседание с участием лидеров нефтегазовой отрасли, конференции и круглые столы. Планируется выступление более 700 спикеров из 17 стран. В этом году в фокусе форума вопросы импортозамещения, обеспечения технологического лидерства в газовой отрасли, поиск новых точек роста, создание новых проектов в области СПГ, международное сотрудничество. 

На экспозиции форума можно увидеть весь спектр инновационной продукции для нефтегазовой отрасли. Под открытым небом представлены автомобили, автобусы, различная спецтехника, работающие на природном газе. В форуме принимают участие и волгоградские компании. 


К слову, в Волгоградском регионе завершается строительство первого в ЮФО малотоннажного СПГ-комплекса, который сможет обеспечить заправку транспорта экологичным и экономичным топливом.

Стоит отметить, что Волгоградская область успешно участвует в программе догазификации, стартовавшей в 2021 году. За это время заключено 13,5 тысяч договоров на подключение, из них к 12 738 домовладениям сети газоснабжения уже бесплатно подведены. В регионе предусмотрены льготные выплаты до 100 тысяч рублей и механизм авансирования. 

Помимо этого, действует ранее подписанная Андреем Бочаровым и Алексеем Миллером программа развития газоснабжения и газификации на период до 2027 года уже приносит результаты. В регионе строятся новые газопроводы. Теперь голубое топливо получат 166 сел региона, а это — около 40 тысяч человек. 

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области в сотрудничестве с «Газпромом» возможность газификации получили уже более 16 тысяч семей. Построены 126 межпоселковых и 200 внутрипоселковых газопроводов, подключены 192 котельные. На сегодня уровень газификации региона превышает 91%, что на 18% выше среднего показателя по России. 

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