В Волжском на Фонтанке установили скульптуру влюбленных

Общество 31.10.2023 20:28
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31.10.2023 20:28
Сегодня, 31 октября, в Волжском на улице Фонтанная установили фигуру влюбленной пары. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, скульптура символизирует семейные ценности. Место для ее установки было выбрано неслучайно – на этой улице находится один из двух городских ЗАГСов. Сквер на Фонтанке некоторое время назад начали кардинально благоустраивать, в настоящее время работы почти закончены.Фото Открытый Волжский VK.com
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Общество 31.10.2023 21:57
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