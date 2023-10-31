



В Волгограде сегодня, 31 октября, в музее «Россия – моя история» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с представителями религиозных конфессий. Как сообщает ИА «Высота 102», Бочаров подчеркнул необходимость укрепления народного единства на территории региона. В свою очередь религиозные лидеры высказали полную уверенность в том, что в Волгоградской области исключены какие бы то ни было конфликтные ситуации.

– Единство народов сегодня не просто важно, а архиважно. Потому что от нашего единства и сплочения зависит наша сила и наша мощь. Мы одно целое, и нас нельзя делить, как нельзя делить тело, – подчеркнул приглашенный на встречу Полномочный представитель Республики Ингушетия в Волгоградской области Герихан Мержоев. – Мы выросли в одной стране с идеологией единства. У нас одна идеология и одна цель – сделать как можно лучше нашу общую жизнь, развивать экономику и культуру. Да, у каждого народа свои традиции и свой язык, но мы единое государство и за его пределами мы все русские.

Мержоев отдельно подчеркнул, что между Волгоградской областью и Ингушетией давно налажены тесные дружественные отношения.

– Мы всегда ждем в гостях волгоградцев с распростертыми объятиями, – сказал он.

Председатель Совета старейшин общественной организации «Дом Дружбы», отвечая на вопрос журналистов, как в современном неспокойном мире сосуществовать различным народам, вообще исключил возможность каких-либо конфликтов на территории волгоградского региона:

– Нашей области это [конфликты ] не грозит, – заявил Арсен Дауров. – Я вам даю стопроцентную гарантию. Почему мы много лет назад и организовали «Дом Дружбы», который на сегодня объединяет более пятидесяти общественных организаций, и мы живем единой семьей. К слову, праздник День народного единства нам достался от наших предков. Четыре столетия назад было точно такое же время, как и сегодня, когда и с Востока и с Запада так же терзали Россию. Но нашлись умные люди, которые объединили многонациональный российский народ, который невзирая на национальное происхождение, вероисповедание, прогнал иностранных интервентов, освободил Москву и Россию.

Противостояние провокациям – этому, по словам председателя Совета старейшин «Дома Дружбы», особое внимание уделяется в ходе встреч с молодежью.

– Вы следите за процессами в нашей области. Хоть раз вы слышали о конфликтах на национальной основе в Волгоградской области? – обратился к представителям СМИ Дауров. – Никогда такого не было. Многие регионы России нам даже завидуют. Только единство спасет нас.

Принципы народного единства, по словам Арсена Даурова, отдельно и многократно прорабатывают в Волгоградской области со студентами.

– Они молодые – еще многого не понимают. Мы всех до единого собираем и на три дня выезжаем в лагерь, где даем наставления. Сегодня ведь что творится и в Казахстане, и в Таджикистане, и в Узбекистане... Они как-то отворачиваются ближе к Америке, хотя они многого недопонимают. Украина вообще фашисты – за 30 лет там воспитали уже целое поколение таких. Но в России такого не будет. Пусть даже не ждут.

О добрососедстве различных национальностей высказался и главный раввин Волгограда и Волгоградской области Залман Йоффе.

– Мы живем в одной стране с огромным количеством национальностей. Нет ни одной другой такой страны в мире. И я хотел бы пожелать гражданам нашей страны больше узнавать о своих соседях. Даже если вы мало общаетесь, ищите информацию в том же Интернете о тех людях, которые кажутся вам пока незнакомыми. Я имею в виду разные национальности. Больше путешествуйте и приобщайтесь к традициям друг друга, – сказал он.

По мнению муфтия Волгоградской области Ильяса Биктимирова, при всех возможных разногласиях представители разных национальностей должны равняться на

– В любом случае, даже если что-то происходит, мы должны напомнить друг другу о том, что Бог един и нужно бояться его, чтить его обрядовые знамения. Может, кто-то отошел от истоков, тогда наше дело ему напомнить, – подчеркнул Биктимиров. – Что касается взаимодействия между руководителями различных конфессий, то у нас регулярно проходят совместные мероприятия. Всякий раз мы говорим о единстве и о крепости России.



