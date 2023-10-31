В Волгоградской епархии заявили о появлении тоталитарной секты, члены которой называют себя «Русской Православной Церковью – Царской империей». Как сообщили V102.RU в епархии, соответствующая информация получена от Антисектантской службы западного викариатства Москвы. Члены организации расклеивают соответствующие объявления на дверях и стенах православных храмов. Подобная акция уже прошла в Волжском у храма Всех святых.

В епархии утверждают, что лидерами секты являются Власов Леонид Александрович, четырежды судимый уголовник, он же «патриарх-царь-пророк Илья» и Кормишенко Александр Андреевич, правая рука Власова, он же «митрополит всея Руси» и так называемый пророк Енох.

Организаторы секты, пояснили в епархии, проводит вербовку верующих с целью создания внутри Российской Федерации так называемого независимого государства «Триединая Русь», где Леонид Власов наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».