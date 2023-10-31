Почти 9 тысяч жителей Волгоградской области покусали животные

Общество 31.10.2023 08:04
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31.10.2023 08:04
С начала 2023 года в медучреждения региона обратились 8959 человек, покусанных животными. Об этом сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано.В ведомстве напомнили, что после укусов животных необходимо немедленно обратиться к врачу. Инкубационный период бешенства может составлять от 8 недель до года. В случае заражения этой инфекцией и животное, и человек неминуемо умирают.
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