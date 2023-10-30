Больше 1,5 тыс. волгоградцев подали жалобы на сбой в Telegram





По меньшей мере 1579 жителей Волгоградской области столкнулись сегодня, 10 октября, с трудностями в связи со сбоем в работе Telegram. Такие сведения приводит ресурс Сбой.рф. Проблемы с доступом к сервисам социальной сети успели прокомментировать в Госдуме.

Согласно сведениям, которые приводит Сбой.рф, на сложности при запуске и обновлении ленты в Telegram пожаловались в общей сложности более 22,5 тысячи жителей Юга России. Наибольше количество жалоб поступило при этом из Краснодарского края (37%). Для сравнения от общего количества жалоб лишь 5% приходятся на волгоградский регион.

В числе тех россиян, кто столкнулся с неадекватной работой Telegram, также жители Чечни, Адыгеи, Ростовской области, Ставрополья и др.

Комментируя сбой РИА Новости, замглавы комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что Роскомнадзор осуществляет блокировки только по решению судов или распоряжению властей. При этом поступали ли в ведомство такие решения, Матвейчев не уточнил.

– Тут надо смотреть, какие постановления там выносили прокуратура и так далее, – сказал он.