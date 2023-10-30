Общество

Волгоградских чиновников угрозами попросили на выход

Общество 30.10.2023 17:58
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30.10.2023 17:58


В Центральном районе Волгограда сегодня, 30 октября, сотрудников комитетов администрации Волгоградской области попросили на выход из здания по улице Новороссийской, 15. Как стало известно V102.RU, спонтанно закончить рабочий день чиновников подтолкнули угрозы. 

— Собственнику здания на электронную почту поступило письмо с угрозами. Владелец принял решение произвести эвакуацию арендаторов помещений, в числе которых оказались и чиновники обладмина, — пояснил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. 

Напомним, что в здании по улице Новороссийской размещаются сотрудники региональных комитетов промышленности и торговли и регулирования контрактной системы в сфере закупок. Им компанию составляют представители МФЦ и избиркома области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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