Волгоградцы сообщили о массовом сбое в Telegram

Жители Волгограда с утра жалуются на массовой сбой в работе Telegram. Как сообщает V102.RU, основная претензия к работе мессенджера — замедление работы.

— С утра ничего не пашет. Фото и видео еле прогружает. Вчера вечером все нормально было, — делятся в соцсетях волгоградцы.

По информации сервиса Brandanalytics, по состоянию на 09.00 30 октября стали массово поступать сообщения о сбое. Больше всего жалуются жители Ростова, Краснодара, Ставрополя и Волгограда. Большинство пользователей говорит, что мессенджер не загружается полностью, а сообщения не отправляются, однако с VPN все работает без проблем.





По данным сервиса downradar.ru, на момент публикации о сбое сообщили 72 жителя Волгограда. По сведениям сервиса, первые жалобы на сбои в работе сервиса стали поступать около трех часов ночи.





Фото: ИА «Высота 102»