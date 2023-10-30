Общество

Волгоградцы сообщили о массовом сбое в Telegram

Общество 30.10.2023 09:45
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30.10.2023 09:45


Жители Волгограда с утра жалуются на массовой сбой в работе Telegram. Как сообщает V102.RU, основная претензия к работе мессенджера — замедление работы. 

— С утра ничего не пашет. Фото и видео еле прогружает. Вчера вечером все нормально было, — делятся в соцсетях волгоградцы. 

По информации сервиса Brandanalytics, по состоянию на 09.00 30 октября стали массово поступать сообщения о сбое. Больше всего жалуются жители Ростова, Краснодара, Ставрополя и Волгограда. Большинство пользователей говорит, что мессенджер не загружается полностью, а сообщения не отправляются, однако с VPN все работает без проблем. 


По данным сервиса downradar.ru, на момент публикации о сбое сообщили 72 жителя Волгограда. По сведениям сервиса, первые жалобы на сбои в работе сервиса стали поступать около трех часов ночи. 


Фото: ИА «Высота 102» 

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