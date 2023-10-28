В Волгограде ищут новый дом двум породистым собакам, найденным на руинах разрушенных домов в Мариуполе, сообщает V102.ru.

- Во время интенсивных боев за Мариуполь многие дома были полностью разрушены. На этих руинах и жили одинокие питомцы – чьи-то хозяева погибли, а чьи-то уехали из города без них, - рассказывает руководитель благотворительного фонда «Дино» Анжела Макарова. – Сейчас на улицах восстанавливаемого города все еще можно встретить немало собак и котов. Иногда мы стерилизуем живущих там животных и с удивлением замечаем – по состоянию внутренних органов молодые схожи со стариками! Несмотря на все пережитое, они не озлобились. И амстаффтерьер Молли – лучшее тому подтверждение.





Даже во время тяжелых боев осиротевшая собака не ушла с обломков своего дома. Вскоре туда же она принесла и потомство. Однако из всего выводка у Молли выжил только один щенок.





- Строители, которые восстанавливают город, подкармливали Молли. Со временем ее даже взяли на базу для охраны, но собака не сгодилась на роль сторожа – слишком уж добрая. К тому же, короткошерстному животному было бы тяжело пережить зиму в будке. Когда мы приехали забирать Молли, рабочие показали нам и ее дочь – они всегда держались вместе. Конечно, мы не стали их разлучать и повезли в Волгоград вдвоем.

Представления об агрессивности амстаффтерьеров добродушная Молли и Мари (так волгоградцы назвали ее щенка) совсем не оправдали. Проявить крутой нрав спасенные собаки не пытались даже в кабинете ветеринаров.





- Они стойко выдерживали все манипуляции – хоть уколы, хоть обработки – и ни разу не пытались укусить. Как бы больно и страшно им не было. А недавно мы утилизировали просроченные ветеринарные препараты. Они так громко выстреливали, что все наши собаки вмиг разбежались и попрятались, кто куда. И только Молли с Мари никак не отреагировали на этот шум. Они не только не испугались, но будто бы вообще ничего не заметили. Вот что значит - печальный опыт и железобетонная психика.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Александр Сидоренко