Новорожденные появились у 51-летней матери и 71-летнего отца в Волгоградской области

Самой зрелой матерью в Волгоградской области стала 51-летняя женщина, а самым взрослым отцом – 71-летний мужчина. Об этом V102.RU сообщили в региональном комитете юстиции, где проанализировали данные отделов ЗАГС за январь-сентябрь текущего года.

Выяснилось, что за это время в регионе родилось 12 792 ребенка. Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек – 6602 против 6190 соответственно.

В 135 семьях появились двойни. Больше всего двойняшек родилось в Советском районе – 21. На втором месте Тракторозаводский район – 13, на третьем Волжский – 11 двоен.