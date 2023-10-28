Силовики устроили облаву на иностранцев в трех районах Волгограда

Массовый рейд по проверке иностранцев на соблюдение ими трудового и миграционного законодательства прошел в Волгограде, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, контрольно-надзорные мероприятия накануне проведены в трех районах Волгограда – Советском, Дзержинском и Краснооктябрьском.

- Во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ осуществлена проверка по местам трудовой деятельности иностранных граждан: проверены объекты строительства, торговли, а также места жительства, - рассказали в главке.

Участие в рейде приняли сотрудники оперативных подразделений полиции, управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции и участковые уполномоченные.

Выявлены и зафиксированы нарушения как со стороны иностранцев, так и принимающих их сторон.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области