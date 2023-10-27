Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туман

В Волгоградской области на предстоящих выходных зарядят дожди. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, также стоит ожидать штормовой ветер и туман.

— Завтра, 28 октября, в регионе пройдут осадки преимущественно в виде дождя. В дневные часы местами вероятен сильный дождь с южным ветром ночью 9-14 м/с. Ночью за окном 0...+5 °С, по югу +5...+10 °С, в дневной период температура составит +10...+15 °С, а местами воздух прогреется до +18 °С, — заявили в Волгоградском гидрометцентре. — В ночь на воскресенье, 29 октября, пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер юго-западного направления местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +6...+11 °С, в отдельных северных районах +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, местами столбики термометров покажут до +16 °С.

В Волгограде первый выходной будет дождливым и туманным. Ветер южного направления со скоростью 9-14 м/с. Ночью по городу +8...+10 °С, после обеда +15...+17 °С.

— 29 октября в областном центре ночью вероятен небольшой дождь. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы туман. Ветер юго-западный с порывами до 13-18 м/с. Ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С, — уточнили волгоградские прогнозисты.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»