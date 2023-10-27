Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером Волгоград

В пятницу, 27 октября, вечером дороги в Волгограде сковали десятибалльные пробки. Согласно онлайн-сервису «Яндекс. Карты», затруднения наблюдаются во всех районах областного центра. При этом фиксируется и большое количество ДТП.

Так, по данным сервиса, аварии, ставшие отчасти причинами пробок на дорогах, зафиксированы на пересечении улиц Рокоссовского и Елецкой, на улице Невской, а также на проспекте Ленина в районе ТРК «Европа Сити Молл», на оживленном перекрестке на улице Рабоче-Крестьянской. В Советском района Волгограда авария произошла недалеко от «Акварели».





На всех прилегающих к перечисленным улицам дорогах наблюдаются серьезные пробки – местами скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час. Парализовано движение в центре Волгограда на улицах Коммунистической, 7-й Гвардейской и Советской, на ул. Мира, Глубокоовражной и других.

Отметим, что в настоящее время в Волгограде отмечается ухудшение погодных условий, в связи с че водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Скриншот: Яндекс. Карты