



Жители Краснооктябрьского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой обратить внимание на состояние сквера по ул. Северный Городок, 1а. Как рассказали волгоградцы, данная территория давно перестала привлекать горожан из-за бесхозяйного отношения коммунальных служб и районных чиновников.





– Когда-то в этом сквере было приятно гулять с детьми и прогуливаться пожилым людям. Но с начала этого года, складывается ощущение, про него забыли и в районной администрации и коммунальные службы, – сетуют жители северного района Волгограда. – Деревья сухие не спилены, по дороге не пройти, мусор не вывозится с весны.









Фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин сегодня, 26 октября, утром побывал в указанном сквере и, к сожалению, нашел подтверждение озвученным читателями жалобам. Так, площадки рядом со скамейками, судя по всему, действительно не первый месяц обрастают мусором, а в качестве урн горожане используют люки.





В целом территория выглядит запущенной – на зеленых полянках под деревьями можно то тут, то там обнаружить гигантские горы из сухих веток, в отдельных местах и вовсе собрались целые поленницы.









В администрации Волгограда в ответ на запрос редакции ИА «Высота 102» сообщили, что уже скоро сквер на ул. Северный Городок 1а ждет неминуемое преображение.

– Позавчера районные коммунальные службы завершили измельчение сухих веток, в ближайшее время планируется вывоз порубочных остатков с территории сквера, – сообщили в мэрии. – Что касается сухих деревьев, то их снос планируется в начале следующего года весной.

Обещали горожанам убрать и мусор из сквера. Корреспонденты ИА «Высота 102» обязательно проследят за генеральной уборкой и дополнительно сообщат о ее результатах читателям.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»