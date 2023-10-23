Общество

Волгоградский спор о вывозе растительных отходов дошел до Верховного суда РФ

Общество 23.10.2023 10:40
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23.10.2023 10:40


Верховный суд РФ направил на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд дело о вывозе отходов, которые образуются при уходе за газонами, древесно-кустарными посадками в результате жизнедеятельности многоквартирных и индивидуальных жилых домов как единого комплекса недвижимого имущества. Об этом, как передает V102.RU, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Иск в конце 2021 года подавал комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации города Волжский Волгоградской области к ООО «Ситиматик -Волгоград», который тогда еще исполнял обязанности регоператора по вывозу ТКО. Этого статуса компанию лишили с 14 июля 2023 года, но судебные тяжбы все еще продолжаются.

Комитет горадминистрации указал, что с августа 2021 года регоператор не стал вывозить отходы, образующихся при содержании зеленых насаждений, ссылаясь на то, что они не соответствуют определению ТКО в ФЗ «Об отходах производства и потребления», поэтому не относятся к таковым. Растительные отходы, по убеждению «Ситиматик -Волгоград», подлежат вывозу исполнителем работ в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией, по нерегулируемой цене. Но чиновники с этим не согласны.


Представители администрации ссылаются на утвержденный Росприроднадзором РФ Федеральный классификационный каталог отходов, согласно которому к типу «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению» отнесены среди прочих растительные отходы, которые образуются при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарными посадками, относящимися к ТКО.

В этой связи сотрудники комитета настаивают на том, что такие отходы образуются в результате жизнедеятельности многоквартирного дома на его придомовой территории, а также в результате уборки приусадебной территории индивидуального жилого дома, поэтому они являются ТКО, которые должен вывозить региональный оператор.

Волжский городской суд Волгоградской области в феврале 2022 года исковые требования комитета удовлетворил. В последующем апелляционная инстанция это решение отменила, отказав в удовлетворении требований. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции с этим согласился.

Верховный суд РФ, рассмотрев дело, нашел основания для отмены обжалуемых судебных постановлений, так как были допущены существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела.

Так, комитет тарифного регулирования Волгоградской области пояснил суду, что расчет нормативов производился в соответствии с Правилами определения нормативов накопления ТКО, утвержденными постановлением правительства, которым предусмотрено, что в целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. Суд первой инстанции принял во внимание и Федеральный классификационный каталог отходов, поэтому иск удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции, который в свою очередь отменил решение и отказал в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ответственность за ликвидацию  несанкционированных свалок должна быть возложена на собственника или правообладателя земельного участка. 

По вопросу обращения со спорными отходами на территории многоквартирных домов апелляционная инстанция согласилась с позицией регоператора, что такие растительные отходы не соответствуют определению ФЗ «Об отходах производства и потребления», так как образуются вне жилых помещений. Кассационный суд такие выводы суда одобрил.

Однако Верховный суд РФ посчитал доводы о том, что ТКО не могут образовываться за границами жилых помещений несостоятельными, так как они основаны на направительном толковании норм материального права. Данные отходы, как установлено, включены в территориальную схему обращения с отходами на территории Волгоградской области, входят в морфологический состав ТКО, поэтому их сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение должны обеспечиваться региональным оператором без взимания дополнительной платы.

Кроме того, ВС РФ указал и на другие неверные выводы в решениях апелляционного и конституционного судов, которые не подкреплены доказательствами, а основываются лишь на утверждениям стороны ответчика.

- Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу, что выводы суда апелляционной инстанции и кассационного суда общей юрисдикции об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований не соответствуют обстоятельствам дела и нормам материального права, подлежащим применению к спорным правоотношениям, - говорится в определении ВС РФ.

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