В Волгоградских СМИ продолжают выходить публикации о жалобах жителей на захламление контейнерных площадок. При этом чаще всего негодование со стороны волгоградцев вызывает обилие веток, старые шины возле площадок и строительный мусор. В связи с этим «Ситиматик-Волгоград» выпустил наглядную памятку о том, что можно и нельзя выбрасывать в баки, напомнив волгоградцам, что уборка веток, спилов деревьев и т.п. – ответственность УК и районных коммунальных служб.

– Ветки, автомобильные шины, строительные отходы – не ТКО. Их вывоз и уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории не входит в обязанности регионального оператора по обращению с ТКО, – повторяют в компании. – В рамках своих полномочий «Ситиматик-Волгоград» обеспечивает сбор, транспортирование, обработку исключительно ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования. Растительные отходы, которые образуются при уходе за кустарниками, не учитываются при проведении замеров в целях определения нормативов накопления ТКО.





– Мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора именно ТКО. Только такой мусор может быть помещен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не распространяется на сбор и вывоз веток, обрези, спилов деревьев и кустарников, строительного мусора, старых автопокрышек, – продолжают в ООО «Ситиматик-Волгоград». – Главное правило в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует, это может быть управляющая компания, районная администрация или граждане. Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в УК, либо администрацию города или района. Если реакции не последовало, можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области, прокуратуру для установления ответственных за выброс указанных отходов.

Региональный оператор и сам, по сведениям пресс-службы «Ситиматик-Волгоград» принимает жалобы волгоградцев. Сообщить о захламлении контейнерных площадок можно, например, оставив обращение в разделе «Общественный контроль» на сайте регоператора.