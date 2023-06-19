В Волгограде мусорная свалка «уехала» на проезжую часть

Общество 19.06.2023 16:23
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19.06.2023 16:23
В Дзержинском районе Волгограда разросшаяся мусорная свалка «съехала» на проезжую часть. Как рассказали V102.RU жители частного сектора, проживающие на улице Раздольная, такая картина образовалась в районе дома №5.
– Хлам и ветки перегородили почти всю полосу. Не дай Бог, кто-нибудь врежется на машине в это препятствие, – переживают жители.
В компании «Ситиматик Волгоград», куда информагентство обратилось за комментариями, пояснили, что мусор будет убран с этой территории уже завтра, 20 июня. Проведение данных работ было ранее запланировано.
Редакция информагентства будет следить за развитием ситуации.
Фото читателей V102.RU
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