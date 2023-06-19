Общество

Утонувшие в мусоре площадки взялись разгребать коммунальщики Волгограда

Общество 19.06.2023 19:44
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19.06.2023 19:44


В Волгограде муниципальные коммунальные службы вплотную взялись за расчистку замусоренных площадок для сбора ТКО. По информации мэрии, только за минувшие выходные из разных районов областного центра вывезли в общей сложности более 600 кубометров отходов – веток и бытового мусора. 

– Ситуация с захламлением контейнерных площадок в Волгограде в последнее время обострилась из-за периодического переполнения контейнеров и, как следствие, скопления отходов на прилегающей территории. Также регоператор не вывозит на полигоны ветки и порубочные остатки, поскольку их в соответствии с действующим порядком граждане должны утилизировать самостоятельно. Как следствие, на площадках и прилегающей к ним территории образуются смешанные свалки из веток и бытовых отходов, – признали в администрации Волгограда. – В некоторых случаях количество отходов рядом с контейнерной площадкой достигает таких объемов, что спецтехника уже не в состоянии подъехать к контейнерам для их опустошения.

При этом в горадмине добавляют, что заставлять регоператора вывозить мусор чиновники не имеют полномочий, поскольку не являются стороной соглашения между «Ситиматик Волгоград» и жителями.

– Тем не менее, муниципальная жилищная инспекция только с начала месяца вынесла порядка 20 предостережений о недопустимости нарушения графика вывоза мусора. Кроме того, аналогичные предостережения вынесены регоператору административно-техническими отделами МБУ ЖКХ в каждом районе. 

Также в мэрии напоминают, что весной этого года в рамках месячника городские службы уже ликвидировали точки скопления отходов. Сегодня, в связи с возникновением новых очагов профильные службы районных администраций вновь подключились к уборке города.

За два дня – 17 и 18 июня – в Волгограде ликвидировали свалки из растительных отходов возле контейнерных площадок по улицам Запорожской, Чебышева в Советском районе, улицам Днестроевской, 2а и Ткачева, 18 в Центральном районе, на пересечении улиц Гранатовой и Забайкальской в Кировском районе, ул. Череповецкой, 11/4 в Ворошиловском районе, Васильковской, 4 и ул. Черноморской, 47 в Дзержинском районе, улицам Воссоединения, 68, Летней, 6 в Краснооктябрьском районе и в ряде других точек города. 

– На площадках, где захламление образовалось вследствие нерегулярного вывоза мусора региональным оператором, городские коммунальные службы производят уборку площадок и прилегающей территории. При этом собранные отходы муниципалитет не утилизирует за бюджетный счет, а складывает в контейнеры – их вывоз будет производиться регоператором самостоятельно в рамках средств, уже полученных от населения для выполнения взятых на себя функций, – сообщают в мэрии. 

Всего за субботу-воскресенье приведены в порядок около 30 контейнерных площадок, откуда вывезли порядка 640 кубометров отходов.

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